Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025

Le meilleur remplaçant.

À l’occasion des AFC Awards, le Parisien Kang-in Lee a été sacré meilleur joueur international asiatique de l’année 2025, une première pour un joueur du PSG. Avec un bilan de 49 matchs toutes compétitions confondues, pour sept buts et six passes décisives la saison dernière et une Ligue des champions glanée, l’international sud-coréen a été récompensé par la Confédération Asiatique.

Un prix seulement pour les joueurs évoluant hors du continent asiatique

Pour pouvoir espérer remporter cette distinction, il faut que les joueurs évoluent en dehors du continent asiatique. Ne faisant pas partie de l’équipe type de Luis Enrique, Kang-in Lee a toutefois su se montrer décisif durant les grands rendez-vous lors de ses entrées en jeu, à l’instar de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham où il a inscrit le premier but parisien de la soirée (2-2, tab 4-3).

Lee Kang-In couronné meilleur joueur international d’Asie ! #AFCAwards2025 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2025

Le PSG a d’ailleurs réagi à la récompense de son numéro 19 dans un communiqué : « Considéré comme l’un des plus grands talents du football asiatique, le natif d’Incheon écrit une nouvelle page de l’histoire du football de son continent et du Paris Saint-Germain ».

De quoi le mettre sur de bons rails avant le retour de la Ligue 1.

Des retours côté parisien avant la réception de Strasbourg