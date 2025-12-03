Un joueur de Ligue 1 pose sa candidature pour la sélection algérienne

Il n’y a pas que Marseille ou Paris dans la vie.

Vous ne le savez peut-être pas, mais le minot du Paris FC Maxime Lopez pourrait également représenter l’Algérie. Et quand le sujet de la sélection est abordé dans le nouveau numéro de So Foot, le milieu ne se planque pas : « Si l’Algérie m’appelle, j’irai. Si l’équipe de France m’appelle, j’irai. »

Premier arrivé, premier servi donc, pour celui qui vivrait comme un manque de ne pas faire de carrière internationale, tout en réfutant toute accusation d’opportunisme s’il venait à choisir l’Algérie. « Moi, j’ai toujours dit que l’Algérie était un pays important pour moi, la terre de ma mère et de mes grands-parents. »

« J’ai grandi avec le fait d’être algérien »

Pour se défendre de cette éventuelle accusation, souvent observée contre les footballeurs binationaux, le petit frère (et coéquipier au Paris FC) de Julien Lopez explique avoir surtout parlé de convocation en équipe de France au regard de ses sélections chez les Bleuets. Pour autant, il souligne avoir « grandi avec le fait d’être algérien ». Et puis, il n’y a pas de honte à vouloir combiner avec Ilan Kebbal même pendant les trêves internationales.

Outre cette question, Maxime Lopez se confie également sur la régression du nombre de cracks dans le foot des années 2020, sur son premier entraîneur en jeune Djamel Bakar, sur ses parties de Call of Duty avec Nasri, ou encore sur son amour pour le parcours marseillais de Dmitri Sytchev. Entre bien d’autres choses.

On vous parlera même de ses protège-tibias aux couleurs de son selfie avec le Messi du PSG.

