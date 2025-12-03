Strasbourg suspend Emmanuel Emegha

Pour qu’il aille à Chelsea plut tôt ?

Coup de tonnerre au RCSA. Revenu sur les terrain depuis quelques semaines, Emmanuel Emegha ne sera pas de la partie pour le déplacement à Toulouse ce week-end. Dans un communiqué, Strasbourg a annoncé avoir « décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour la prochaine rencontre de Ligue 1. » Le club évoque un « non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. »

« Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif », conclut le communiqué, qui assure que le joueur « sera réintégré après ce match », et que « aucun autre commentaire ne sera fait ».

Pourtant, Emegha revient bien

Blessé en début de saison, l’attaquant de 22 ans avait déjà été mis en difficulté début septembre lors de l’annonce de son transfert à Chelsea à l’été 2026. Sifflé par les supporters, qui lui avaient demandé de rendre son brassard de capitaine, il avait été vivement défendu par sa direction.

Face à Lille, Emanuel Emegha a inscrit ses 25e et 26e buts en @Ligue1 😍🔝 pic.twitter.com/HzDTJnSzfL — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 9, 2025

De retour sur les terrain en novembre, Emmanuel Emegha enchaîne les bonnes performances. L’attaquant néerlandais a notamment inscrit un doublé lors de la victoire face au LOSC début novembre (2-0), avant d’inscrire le but égalisateur dans le choc de Ligue Conférence contre Crystal Palace jeudi dernier (2-1).

Affaire à suivre…

