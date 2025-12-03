S’abonner au mag
  • France
  • Strasbourg

Strasbourg suspend Emmanuel Emegha

CDB
Strasbourg suspend Emmanuel Emegha

Pour qu’il aille à Chelsea plut tôt ?

Coup de tonnerre au RCSA. Revenu sur les terrain depuis quelques semaines, Emmanuel Emegha ne sera pas de la partie pour le déplacement à Toulouse ce week-end. Dans un communiqué, Strasbourg a annoncé avoir « décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour la prochaine rencontre de Ligue 1. » Le club évoque un « non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. »

« Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif », conclut le communiqué, qui assure que le joueur « sera réintégré après ce match », et que « aucun autre commentaire ne sera fait ».

Pourtant, Emegha revient bien

Blessé en début de saison, l’attaquant de 22 ans avait déjà été mis en difficulté début septembre lors de l’annonce de son transfert à Chelsea à l’été 2026. Sifflé par les supporters, qui lui avaient demandé de rendre son brassard de capitaine, il avait été vivement défendu par sa direction.

De retour sur les terrain en novembre, Emmanuel Emegha enchaîne les bonnes performances. L’attaquant néerlandais a notamment inscrit un doublé lors de la victoire face au LOSC début novembre (2-0), avant d’inscrire le but égalisateur dans le choc de Ligue Conférence contre Crystal Palace jeudi dernier (2-1).

Affaire à suivre…

Un bijou de Magnetti douche la Meinau

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
93
123

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!