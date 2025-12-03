- France
- Olympique lyonnais
Au menu de l’OL jeudi prochain : DNCG le matin, Ligue Europa le soir
Double confrontation
Jeudi 11 décembre, Lyon retourne devant la DNCG pour l’audition de mi-saison, ce moment où Michele Kang devra encore sortir un tour de magie pour éviter aux Gones de devenir comme Bordeaux. Depuis la relégation administrative avortée de juillet et l’encadrement XXL imposé dans la foulée, le club jure que les finances vont mieux selon L’Équipe.
Reste à convaincre le gendarme financier, qui n’a jamais eu la réputation de tendre l’autre joue, même si les promesses de madame Kang et le « sacrifice » de Georges Mikautadze ont semblé suffire.
Des comptes à Paris, des ailes à Lyon
Pendant que les dirigeants joueront leur maintien économique, Paulo Fonseca et son vestiaire tenteront de rester à la première place de la Ligue Europa face aux Go Ahead Eagles. Un nom qui rappelle étrangement le groupe multi-club dirigé par Michele Kang… sauf que ceux-là n’ont encore rien d’un empire footballistique et sont 27es de la phase de ligue.
Pour l’OL, la soirée peut être doublement réussie : confirmer le succès écrasant face au Maccabi, et surtout prouver que le redressement promis ne s’arrête pas à l’entrée des bureaux de la DNCG.
Et sans John Textor, tout ça est moins drôle.
