Au menu de l’OL jeudi prochain : DNCG le matin, Ligue Europa le soir

Double confrontation

Jeudi 11 décembre, Lyon retourne devant la DNCG pour l’audition de mi-saison, ce moment où Michele Kang devra encore sortir un tour de magie pour éviter aux Gones de devenir comme Bordeaux. Depuis la relégation administrative avortée de juillet et l’encadrement XXL imposé dans la foulée, le club jure que les finances vont mieux selon L’Équipe.

Reste à convaincre le gendarme financier, qui n’a jamais eu la réputation de tendre l’autre joue, même si les promesses de madame Kang et le « sacrifice » de Georges Mikautadze ont semblé suffire.

Des comptes à Paris, des ailes à Lyon