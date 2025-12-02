S’abonner au mag
  France
  OGC Nice

Un coach sur le départ en Ligue 1

Libér’Haise, délivr’Haise !

Après les incidents du terrible début de semaine niçois, Franck Haise serait sur le départ. L’entraîneur devrait annoncer sa fin de mandat devant ses joueurs, ce mercredi matin, à l’entraînement, selon Nice-Matin. Dimanche soir, en rentrant de Bretagne, Terem Moffi, Jéremie Boga et les Niçois ont été pris à partie par 400 supporters niçois au centre d’entraînement. Le club, en plus des deux joueurs, a décidé de porter plainte.

Julien Sablé pour un nouveau goût ?

Sportivement, la série de l’ancien deuxième de Ligue 2 avec Lens est dramatique : Nice a enchaîné six défaites d’affilée, dont quelques claques, comme celle à Marseille (1-5) ou une défaite à Metz. La dernière, le déplacement à Lorient (1-3), pourrait donc lui être fatale. « C’est pour le maintien qu’on va se battre. C’est la réalité, avait établi Haise après la rencontre. On se battra, je me battrai avec ceux qui veulent se battre. » Trois jours plus tôt, après un 17e match européen sans victoire à Porto (0-3), le technicien de 54 ans aurait proposé sa démission à son président. Julien Sablé, directeur du centre de formation et ancien éphémère entraîneur stéphanois, pourrait assurer l’intérim, toujours selon Nice-Matin. Les Aiglons affrontent Angers. Ils sont dixièmes de Ligue 1.

Et cet été, il avait prolongé jusqu’en 2029.

La DNCG rend son verdict : ça passe presque partout

