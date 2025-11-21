- Ligue 1
- J13
- Nice-Marseille (1-5)
Les tops et les flops de Nice-Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang de gala qui embarque l’Olympique de Marseille dans son sillage, des Niçois à la rue défensivement... Les Aiglons se sont noyés dans un verre de pastis, alors que les Phocéens ont préféré se resservir.
Les tops
Pierre-Emerick Aubameyang
Un buteur qui préfère donner des caviars que de garder tous les caramels pour lui. Expérience, maturité, générosité, intelligence : appelez-ça comme vous voulez, mais choisissez au moins une qualité.
0 note(s)
Arthur Vermeeren
Vendredi, tout est permis ! Tant qu’on s’appelle Arthur… Un animateur télé différent des autres.
0 note(s)
Jeffrey De Lange
« Jeffrey, remets-nous des glaçons » ! Même s’il n’y en avait pas vraiment besoin pour refroidir l’Allianz Riviera.
0 note(s)
Les flops
Terem Moffi
Comme son prédécesseur, il mériterait sans doute un prix Nobel de la Paix pour toutes les occasions de but vendangées. Moffi Annan.
0 note(s)
Melvin Bard
Un défenseur qui peine à exercer sa fonction première peut-il être un bon défenseur ? Chercher à marquer pour sa 150e apparition en Ligue 1 n’est pas ce qu’on demande à un capitaine, surtout quand le bateau prend l’eau.
0 note(s)
Yehvann Diouf
C’est une maigre consolation dans ce score en hommage au pastis, mais le gardien des Aiglons aura bénéficié d’une place privilégiée pour observer le feu d’artifice de la Brigade Sud Nice.
0 note(s)
Par Antoine Donnarieix et Florian Manceau