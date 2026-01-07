Mason Greenwood pourrait-il revenir à Manchester United ?

Home sweet home ?

C’est l’autre rumeur qui a animé les réseaux sociaux mardi : un retour de Mason Greewood dans son fief, à Manchester United. « Les dirigeants du club sont actuellement en discussion concernant un possible rapatriement de l’attaquant cet été », a-t-on pu lire sur le réseau social d’Elon Musk mardi soir. Toujours selon la rumeur, il s’agirait d’Ole Solskjær, potientel nouveau coach après le départ d’Amorim, qui songerait à le réintégrer dans son effectif s’il est nommé. Mais est-ce réellement envisageable ?

🚨 EXCLUSIVE: Mason Greenwood could be heading back to Manchester United. Senior club executives are currently in discussions over a potential move to bring him home in summer. 👀🔴 pic.twitter.com/Zz1zvaCWEW — MatchDay Central (@MatchDCentral) January 6, 2026

Une clause vicieuse

Si la toile s’est emballée, c’est peut-être car le contrat qui lie Mason Greenwood à l’OM est un peu spécifique. En regardant dans le détail, celui-ci comprend une clause de 50% à la revente pour Manchester United sur la plus-value du joueur. « C’était l’unique moyen de l’avoir », avait expliqué Longoria lors de son arrivée à l’été 2024, rappelant l’offre très généreuse du club phocéen : un transfert à 30 millions d’euros, tout de même. Et pour ne rien se refuser, le club anglais a également inséré une clause de rachat dans le contrat. Tout bénef.

Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood se dit pour le moment heureux à l’OM, en témoignent ses bonnes prestations (toujours premier au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1), mais en cas d’offre alléchante de la part des Red Devils, la tentation d’un transfert pourrait surgir. Si c’est le cas, Mason Greenwood devra au moins être revendu pour 60 millions d’euros pour éviter à l’Olympique de Marseille de perdre de l’argent.

Les affaires sont les affaires.

