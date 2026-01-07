S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Mason Greenwood pourrait-il revenir à Manchester United ?

CM
Mason Greenwood pourrait-il revenir à Manchester United ?

Home sweet home ?

C’est l’autre rumeur qui a animé les réseaux sociaux mardi : un retour de Mason Greewood dans son fief, à Manchester United. « Les dirigeants du club sont actuellement en discussion concernant un possible rapatriement de l’attaquant cet été », a-t-on pu lire sur le réseau social d’Elon Musk mardi soir. Toujours selon la rumeur, il s’agirait d’Ole Solskjær, potientel nouveau coach après le départ d’Amorim, qui songerait à le réintégrer dans son effectif s’il est nommé. Mais est-ce réellement envisageable ?

Une clause vicieuse

Si la toile s’est emballée, c’est peut-être car le contrat qui lie Mason Greenwood à l’OM est un peu spécifique. En regardant dans le détail, celui-ci comprend une clause de 50% à la revente pour Manchester United sur la plus-value du joueur. « C’était l’unique moyen de l’avoir », avait expliqué Longoria lors de son arrivée à l’été 2024, rappelant l’offre très généreuse du club phocéen : un transfert à 30 millions d’euros, tout de même. Et pour ne rien se refuser, le club anglais a également inséré une clause de rachat dans le contrat. Tout bénef.

Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood se dit pour le moment heureux à l’OM, en témoignent ses bonnes prestations (toujours premier au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1), mais en cas d’offre alléchante de la part des Red Devils, la tentation d’un transfert pourrait surgir. Si c’est le cas, Mason Greenwood devra au moins être revendu pour 60 millions d’euros pour éviter à l’Olympique de Marseille de perdre de l’argent.

Les affaires sont les affaires.

L’équipe type de la neige

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!