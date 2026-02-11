De Zerbi à l’OM en chiffres

Il peut partir la tête haute. Débarqué de l’OM après une série de secousses, Roberto De Zerbi, s’il n’a pas ramené de trophée à Marseille, peut pourtant se targuer d’un bilan comptable plus qu’honorable. Au XXIe siècle, Roberto De Zerbi est en effet l’entraîneur de l’Olympique de Marseille qui a, en moyenne, le plus gagné. Avec 57% de victoires, 39 succès, l’Italien devance ainsi ses prédécesseurs Igor Tudor (56%) et Jorge Sampaoli (54%), ainsi que les plus marquants Marcelo Bielsa (51%) et Didier Deschamps (50%).

Un pourcentage de victoires flatteur, qui tranche toutefois avec son ratio de défaites, où la stat’ fait mal. Avec le club phocéen, De Zerbi a perdu 30% des matchs qu’il a dirigés (22), soit presque un sur trois. Proche des chiffres d’un Tudor, mais moins convaincants qu’un Sampaoli, qui ne perdait qu’un match sur cinq avec l’OM. Pour les matchs nuls donc, on repassera, avec seulement 8 petits partages des points.

Reste qu’avec autant de victoires, l’ancien coach de Sassuolo ou de Brighton affiche une belle moyenne de points du haut de son 1,81 point par match, qui regarde de haut les 1,77 de Didier Deschamps, qui compte tout de même 163 matchs sur le banc marseillais, quand De Zerbi n’en compte que 69, et qui flirte avec celui de Tudor, qui culmine à 1,83 point par rencontre.

Du spectacle et une fin de série

Avec une équipe joueuse et une défense souvent loin d’être hermétique, l’OM de Zerbi c’était surtout du spectacle à outrance et l’assurance de voir les filets trembler. Avec 160 buts inscrits et 99 encaissés, les matchs de son OM ont en moyenne produit 3,75 buts. Un sacré ratio qui justifie l’attrait du peuple marseillais pour son technicien. Surtout, le natif de Brescia a mis fin à une terrible disette de 14 ans en devenant le premier technicien olympien à remporter un Classique au Vélodrome depuis 2011. L’histoire la vraie.

Des stats qui feraient presque oublier la défaite 5-0 de ce week-end…

