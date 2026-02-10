S’abonner au mag
  • Arabie saoudite
  • Neom

Christophe Galtier revient sur la polémique du ramadan

TJ
Entraîneur de Neom depuis l’été dernier, Christophe Galtier est revenu sur une polémique qui l’avait, lorsqu’il était en France, traîné jusque dans les tribunaux. Alors que le ramadan se tiendra du 17 février au 19 mars prochain dans la religion musulmane, le technicien français a tenu à clarifier sa gestion de cette période. « C’est mon troisième ramadan dans le monde arabe, après deux ans au Qatar. Je tiens à féliciter la communauté musulmane pour ce mois sacré. Durant le ramadan, nous chercherons à trouver un équilibre physique et mental. La Ligue s’est également montrée coopérative pour programmer les matchs après l’iftar (la rupture du jeûne, NDLR) », a-t-il déclaré.

Soupçonné d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires autour du ramadan alors qu’il était coach de Nice en 2023, Galtier est revenu implicitement sur cet épisode qui a fait couler énormément d’encre. Pour rappel, il avait finalement été relaxé par le tribunal de Nice fin 2023 alors qu’il encourait jusqu’à 45 000 euros d’amende et une peine de prison d’un an avec sursis pour harcèlement moral et discrimination envers des joueurs musulmans.

Sujet définitivement clos ?

TJ

ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
