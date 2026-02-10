S’abonner au mag
Le Paris FC se débarrasse d'un indésirable

TJ
Reconversion à venir chez Larousse ? Artisan de la montée en Ligue 1 du Paris FC la saison dernière, Nouha Dicko vivait une saison compliquée dans l’élite, se contentant de bouts de matchs (66 minutes de jeu cette saison). En tribunes depuis décembre, l’attaquant est maintenant prié de se trouver un nouveau point de chute. Ce mardi, le PFC a annoncé libérer de son contrat le joueur de 33 ans, qui n’entrait plus du tout dans les plans de Stéphane Gilli.

Une « résiliation anticipée »

Dans un communiqué, le club francilien a précisé qu’une « résiliation anticipée » du contrat (qui courait jusqu’à juin prochain) a été convenu entre les deux parties. Passé par l’Angleterre, les Pays-Bas et la Grèce avant de revenir fouler les pelouses françaises à l’hiver 2024 au PFC, Dicko doit maintenant faire jouer son CV d’étudiant en Erasmus Mundus pour se trouver un nouveau challenge.

Et c’est tout ce qu’on lui souhaite.

