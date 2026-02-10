S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Une offre XXL à venir de Manchester City pour un milieu de terrain anglais ?

JE
Une offre XXL à venir de Manchester City pour un milieu de terrain anglais ?

Un nouveau flop annoncé sur le marché des transferts ? Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Manchester City serait prêt, pour la première fois depuis le transfert de Jack Grealish, à dépenser plus de 100 millions d’euros pour un joueur. La cible se nomme Elliot Anderson, milieu de terrain anglais âgé de 23 ans.

Sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en 2029, Anderson aurait également suscité l’intérêt du Bayern, de Liverpool et de Manchester United. Une concurrence qui fait logiquement grimper les enchères, au point que les Citizens seraient disposés à formuler une offre avoisinant les 115 millions d’euros. Nottingham avait déjà déboursé 41 millions d’euros à l’été 2024 pour le recruter en provenance de Newcastle, où il avait été formé.

Il s’est déjà imposé en sélection

Depuis, Anderson a enchaîné deux saisons exceptionnelles en Premier League et a fêté ses débuts avec les Three Lions en septembre 2025. Une première réussie, puisqu’il a ensuite été titularisé lors de chaque match de la sélection anglaise.

L’international anglais ne serait pas opposé à un transfert chez les Skyblues. Pour des raisons familiales, il privilégierait un déménagement à Manchester, situé à seulement 130 kilomètres de Nottingham.

Le mercato d’hiver est à peine terminé que les Anglais veulent déjà dérégler celui de l’été prochain. Bravo pour l’anticipation.

Haaland et Guardiola viennent au soutien de Szoboszlai

JE

À lire aussi
12
Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)
  • Premier League
  • J25
  • Liverpool-Manchester City
Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!