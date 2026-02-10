S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

CMF
Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

Ça ne passe pas. Après le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, c’est au tour de la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, de s’insurger contre une banderole déployée par les ultras parisiens pendant le Classique ce dimanche.

Le tifo en question représente un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise DPD, transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs ».

« Les insultes homophobes ne sont pas du folklore »

« Il faut qu’on arrête de considérer des insultes homophobes, qui sont vues par des millions de téléspectateurs potentiellement, qui sont scandées dans un stade, comme du folklore : ce sont des insultes », a dénoncé la ministre au micro de Sud Radio.

« Le sport mérite mieux que des slogans qui sont insupportables, qui blessent, qui heurtent, qui fragilisent des personnes qui peuvent ensuite les vivre dans la vraie vie. Parce que si c’est autorisé dans un stade, on a l’impression que c’est autorisé partout », a-t-elle a ajouté. Les insultes, « qu’elles soient homophobes, racistes ou antisémites », n’ont « leur place nulle part », a conclu Aurore Bergé.

Au stade et ailleurs, on préfèrera largement d’autres épithètes.

CMF

