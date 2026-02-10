Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

Ça ne passe pas. Après le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, c’est au tour de la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, de s’insurger contre une banderole déployée par les ultras parisiens pendant le Classique ce dimanche.

Le tifo en question représente un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise DPD, transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs ».

💬 « Nous avons besoin de sport dans nos vies, dans la société. Nous avons besoin d'émotions collectives, de moments de fierté. Les insultes homophobes, antisémites, racistes, ce n'est pas du "folklore". C'est de la haine. Le sport mérite mieux. » 🎙️ @SudRadio pic.twitter.com/LgjHwL2jzM — Aurore Bergé (@auroreberge) February 10, 2026

« Les insultes homophobes ne sont pas du folklore »

« Il faut qu’on arrête de considérer des insultes homophobes, qui sont vues par des millions de téléspectateurs potentiellement, qui sont scandées dans un stade, comme du folklore : ce sont des insultes », a dénoncé la ministre au micro de Sud Radio.

« Le sport mérite mieux que des slogans qui sont insupportables, qui blessent, qui heurtent, qui fragilisent des personnes qui peuvent ensuite les vivre dans la vraie vie. Parce que si c’est autorisé dans un stade, on a l’impression que c’est autorisé partout », a-t-elle a ajouté. Les insultes, « qu’elles soient homophobes, racistes ou antisémites », n’ont « leur place nulle part », a conclu Aurore Bergé.

Au stade et ailleurs, on préfèrera largement d’autres épithètes.

