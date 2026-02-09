L’entreprise DPD réagit au tifo des supporters parisiens

Le tifo n’a pas déplu qu’à Fred Livraison. Comme la LFP, la société de livraisons DPD a réagi au tifo des supporters parisiens lors du Classique. On y voit un supporter marseillais peint en livreur de l’entreprise, jogging de Chelsea et porteur d’un carton avec un rat, le tout avec le message suivant : « Les Marseillais c’est des livreurs ».

« Message blessant »

La référence à un chant homophobe bien trop connu en France est à peine voilée, ce que la multinationale française du transport de colis a observé, dénonçant un « message blessant ». « DPD France regrette l’exploitation et le détournement de sa marque observés lors du match de ce week-end dans des termes qui sont contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité que nous portons au quotidien avec nos équipes, raconte l’entreprise. DPD France s’en remet aux travaux et aux conclusions de la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football. »

D’autres tifos, comme celui indiquant « Paris contre le racisme », ont clairsemé la tribune Auteuil dans la soirée. Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, a également dénoncé l’homophobie du tifo parisien.

Alors que d’autres insultes étaient en stock.

Plus d’un million de personnes devant PSG-OM