Les soucis capillaires de Frank Ilett amusent sans plus Michael Carrick

Beaucoup se seraient arraché les cheveux, mais lui, il a fait tout le contraire. Franck Ilett, supporter de Manchester United, est devenu une icône pour beaucoup de fans des Red Devils. La raison ? Son défi capillaire lancé en 2024. Le jeune Anglais s’interdit de se couper les cheveux jusqu’à ce que son club de cœur remporte cinq matchs de suite. Pour rappel, Frank Ilett a annoncé que l’intégralité de ses cheveux coupés serait donnée à une œuvre de charité.

Un défi qui amuse Michael Carrick

Pour la première fois depuis qu’il s’est lancé dans cette entreprise, Manchester United est à une petite victoire de libérer le jeune homme de sa touffe. Ce mardi contre West Ham, les hommes de Michael Carrick ont l’occasion de remporter une cinquième victoire d’affilée. Mais pour l’entraîneur des Mancuniens à la coupe impeccable, cela restera sans conséquence et sans influence sur son équipe. « Je peux dire que je suis au courant, oui, déclare l’ancien milieu de Manchester United avec le sourire. Mes enfants m’en ont informé, mais cela ne figurera sans doute pas dans les discussions collectives d’un point de vue professionnel. Mais je peux comprendre l’engouement autour de cela, et cela me fait sourire. Mais cela n’aura aucun effet en fin de compte. »

Michael Carrick is aware of the United Strand's haircut challenge 😆💈 pic.twitter.com/qcWLknaTjf — Match of the Day (@BBCMOTD) February 9, 2026

