S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arsenal

Une légende de Manchester United déglingue Arsenal

SW
Une légende de Manchester United déglingue Arsenal

En coller trois à Arsenal (2-3) et gagner à l’Emirates Stadium semble donner des ailes à certains, surtout du côté de Manchester. Paul Scholes s’est permis une sortie audacieuse au micro de son propre podcast, The Good,The Bad and The Football. « Si Arsenal remporte le championnat, cela pourrait être la pire équipe qui gagne la Premier League », estime la légende des Red Devils. Pas de cadeau entre rivaux.

Bukayo Saka, le « chouchou » de Scholes

Il faut croire que reconnaître la valeur d’un seul Gunner tuerait le double vainqueur de la Ligue des champions (1999 et 2008). « Si vous envisagez de sélectionner l’équipe de la saison et de choisir les quatre attaquants, aucun joueur d’Arsenal n’y figurera, grommelle Paul Scholes. Regardez les anciens champions, les attaquants de Liverpool, ils sont brillants. Le seul qui pourrait éventuellement y figurer est Saka, mais je ne pense pas qu’il ait été brillant, il n’a pas marqué beaucoup de buts ni fait beaucoup de passes décisives cette année. Les autres… ». Saka, c’est 7 buts et 7 passes décisives en 31 apparitions avec Arsenal cette saison, malgré tout…

Malgré cette victoire d’United, Arsenal reste leader de Premier League avec 4 points d’avance sur son dauphin Manchester City et 12 longueurs d’avance sur son bourreau du week-end dernier pour qui le podium reste un mirage.

Sakalme tout de suite.

Pourquoi la victoire de Manchester United contre Arsenal est spéciale

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!