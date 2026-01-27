Une légende de Manchester United déglingue Arsenal

En coller trois à Arsenal (2-3) et gagner à l’Emirates Stadium semble donner des ailes à certains, surtout du côté de Manchester. Paul Scholes s’est permis une sortie audacieuse au micro de son propre podcast, The Good,The Bad and The Football. « Si Arsenal remporte le championnat, cela pourrait être la pire équipe qui gagne la Premier League », estime la légende des Red Devils. Pas de cadeau entre rivaux.

Bukayo Saka, le « chouchou » de Scholes

Il faut croire que reconnaître la valeur d’un seul Gunner tuerait le double vainqueur de la Ligue des champions (1999 et 2008). « Si vous envisagez de sélectionner l’équipe de la saison et de choisir les quatre attaquants, aucun joueur d’Arsenal n’y figurera, grommelle Paul Scholes. Regardez les anciens champions, les attaquants de Liverpool, ils sont brillants. Le seul qui pourrait éventuellement y figurer est Saka, mais je ne pense pas qu’il ait été brillant, il n’a pas marqué beaucoup de buts ni fait beaucoup de passes décisives cette année. Les autres… ». Saka, c’est 7 buts et 7 passes décisives en 31 apparitions avec Arsenal cette saison, malgré tout…

Agree with Paul Scholes? 👀💭 pic.twitter.com/TWNYW1aJBM — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 27, 2026

Malgré cette victoire d’United, Arsenal reste leader de Premier League avec 4 points d’avance sur son dauphin Manchester City et 12 longueurs d’avance sur son bourreau du week-end dernier pour qui le podium reste un mirage.

Sakalme tout de suite.

