Arsenal prend de l’avance grâce au nul de City, Chelsea gifle Villa avec un grand João Pedro

Brighton 0-1 Arsenal

But : Saka (9e) pour les Gunners

Soirée parfaite pour les Gunners. Fidèle à son football et à ses résultats minimalistes, Arsenal s’est imposé à Brighton (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Bukayo Saka, qui marque de la meilleure des manières sa 300e avec le club de Londres. Dans le même temps, la mauvaise opération de City à domicile contre Nottingham Forest (2-2) permet à Arsenal de prendre provisoirement sept points d’avance en tête de la Premier League (avec tout de même un match de plus). Et ce, malgré Semenyo et Rodri, et surtout à cause de ce filou de Gibbs-White, auteur d’un superbe but du talon.

João Pedro survole

Passé les enjeux du très haut de tableau du championnat d’Angleterre, la perf de la soirée est à mettre au compte de Chelsea, qui a giflé Aston Villa chez lui (1-4). Une très belle affaire, menée presque à lui tout seul par João Pedro, auteur d’un triplé, malgré l’ouverture du score de Villa sur une sublime talonnade de Douglas Luiz. Chelsea (5e) recolle à son adversaire du jour et concurrent direct à l’Europe (toujours 4e), qui garde tout de même trois points d’avance.

Ça vaut pas un bon multi Ligue 2 quand même.

Aston Villa 1-4 Chelsea

Buts : Douglas Luiz (2e) poour les Villans // João Pedro (35e, 45e+6 et 64e) et Palmer (55e) pour les Blues

Manchester City 2-2 Nottingham

Buts : Semenyo (31e) et Rodri (62e) pour les Cityzens // Gibbs-White (56e) et E. Anderson (76e) pour Forest

D’après les audiences télé, la Premier League plaît moins en Angleterre