  • Premier League
  • J29
  • Newcastle-Manchester United (2-1)

TJ
17 Réactions
En infériorité numérique, Newcastle surclasse Manchester United avec un banger de William Osula

  Newcastle 2-1 Manchester United

Buts : Gordon (SP, 45e+6) et Osula (90e) pour les Magpies // Casemiro (45e+9) pour les Red Devils

Expulsion : J. Ramsey (45e+1) pour Newcastle

Gros coup d’arrêt pour Manchester United. On sentait le club complètement transformé sous Michael Carrick, mais il connaît ce mercredi sa première défaite sur la pelouse de Newcastle (2-1). La faute à un manque d’idées, et au génie de William Osula, auteur d’une magnifique frappe en toute fin de match pour permettre aux Magpies d’arracher les trois points face aux Red Devils.

Ce résultat est d’autant plus décevant que Manchester a joué pendant plus d’une mi-temps en supériorité numérique après l’expulsion de Jacob Ramsey, auteur d’une simulation qui a amené un second carton jaune. Une égalisation de Casemiro plus tard, et United s’est endormi, se dirigeant vers un match nul dont il se contentait. C’était compter sans le coup de génie d’Osula, qui a fait lever tout St James’ Park comme un seul homme.

Merci Chelsea : Manchester United reste quand même sur le poduim de la Premier League (3e).

TJ

