  • Espagne
  • Real Madrid

Le ligament de Rodrygo était touché depuis 2023

AR
5 Réactions
Tout pour l’équipe jusqu’au bout. Alors que le Real Madrid a annoncé ce mardi la fin de saison de Rodrygo, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le journal The Athletic révèle toutefois que le Brésilien traînait déjà une vilaine déchirure partielle de ce même ligament depuis 2023.

Une plaie mal soignée

À l’époque, le joueur des Merengue avait subi de longs examens médicaux au niveau genou droit et déplorait une déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Il avait été décidé de ne pas l’opérer, les médecins estimant qu’un programme de rééducation adapté serait plus efficace. Finalement, le pire est arrivé pour le crack brésilien : cette blessure met un terme à sa saison et compromet sa participation à la Coupe du monde.

Les médecins du Real sont victimes malgré eux d’une malédiction. Depuis 2023, Rodrygo est le cinquième joueur du club à être victime d’une rupture du ligament, après Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal et son compatriote Eder Militão.

Mbappé devrait peut-être se méfier des médecins de la Maison Blanche.

Les mots de Mastantuono envers l'arbitre de Getafe-Real étaient tout sauf tendres

AR

