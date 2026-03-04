S’abonner au mag
Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde

Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde

Le R9 sera au Mondial. Richarlison, l’attaquant brésilien de Tottenham, dément tout projet de boycott de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, si le conflit entamé au Moyen-Orient à la suite des frappes américaines et israéliennes sur l’Iran venait à perdurer. Une publication apparue ce samedi sur des réseaux sociaux à son nom indiquait pourtant que c’était son intention en cas de convocation : « Je ne jouerai pas la Coupe du monde tant que le conflit ne sera pas terminé. »

Le numéro 9 des Spurs a mis fin à la rumeur sur son compte X, ce mardi. « Pour être clair, car les fausses informations sont allées trop loin : je n’ai jamais fait cette déclaration. Bien que je sois contre toute forme de guerre et de conflit, je n’ai jamais dit que je ne jouerais pas pour l’équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du monde », peste le faux blond. « J’espère que tous ceux qui ont relayé ce mensonge se rétracteront et supprimeront leurs publications », ajoute-t-il.

À ce jour, aucun joueur n’a évoqué le boycott de la Coupe du monde en cas de poursuite des opérations. L’Iran est la seule équipe participante à avoir émis un doute sur sa présence.

En revanche, rien ne dit qu’Ancelotti ne serait pas tenté de boycotter Richarlison dans sa liste.

