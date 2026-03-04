S’abonner au mag
  • Coupe de France

Un dernier carré 100% Ligue 1 en Coupe de France : une première depuis 2020

Un dernier carré 100% Ligue 1 en Coupe de France : une première depuis 2020

Les petits Poucets ont-ils tous perdu leurs bottes de sept lieues ? Après la victoire de Strasbourg face à Reims en quarts de finale de Coupe de France ce mardi (2-1), la Coupe de France ne compte plus que des membres de l’élite comme prétendants. Pensionnaires de Ligue 2, les Rémois étaient en effet la dernière équipe en lice à ne pas jouer en Ligue 1.

Pour retrouver la trace d’un dernier carré 100% Ligue 1 (on dirait le titre d’une émission de Ligue 1+, tiens) en Coupe de France, il faut remonter à l’édition 2020. À l’époque – en pleine pandémie Covid –, le PSG l’avait emporté sur Saint-Étienne en finale, après avoir écrasé Lyon en demi-finales. Les Verts avaient de leur côté gagné contre le Stade rennais pour accéder au Stade de France.

Sans Paris, la fête est plus folle

Cette fois-ci toutefois, nul PSG dans les parages, promettant un dernier carré certes élitaire mais autrement plus ouvert. Ce mercredi, Lorient et Nice (20h30), ainsi que l’OM et Toulouse (21h), tenteront de rejoindre Strasbourg au prochain tour. Avant que Lyon et Lens ne clôturent le bal des quarts le lendemain (21h10).

Au bon souvenir de la Coupe de la Ligue.

Eleni Rittmann : «  Quand on joue au foot en étant une femme, on est attaquée de tous les côtés »

