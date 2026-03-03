Une vitre du car de l’Atlético brisée par un projectile

Déjà électrique. À quelques minutes de la demi-finale retour entre le FC Barcelone et l’Atlético, une vitre du car des Colchoneros aurait été brisée par des jets de projectiles. Cet incident s’est produit alors que les hommes de Diego Simeone arrivaient au Camp Nou ce mardi soir. Selon les médias espagnols, l’Atlético n’est pas entré par la même porte que Barcelone, où étaient stationnés la plupart des Mossos d’Esquadra (police catalane), ce qui a rendu le trajet moins sécurisé.

🚨 AHORA ⚽️🇪🇸 : Ultras del Barcelona rompieron la ventana del autobús del Atlético de Madrid. Los jugadores estaban dentro. #CopaDelRey pic.twitter.com/0H3S6kpiTT — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 3, 2026

Un air de remontada ?

Pour rappel, avant la rencontre de ce soir, les Colchoneros ont fait un grand pas vers la finale de la Coupe du Roi en s’imposant 4-0 à domicile face aux Blaugrana. S’ils veulent défendre leur titre, Lamine Yamal et ses coéquipiers devront donc réaliser un exploit. En conférence d’avant-match, Pedri a lâché : « S’il y a bien une équipe capable de le faire, c’est nous. L’an dernier, nous nous sommes retrouvés de nombreuses fois menés au score, parfois de deux buts, et nous sommes parvenus à renverser la rencontre en 20 minutes. Donc pourquoi pas en remonter quatre en 90 ? »

Ne jamais dire jamais.