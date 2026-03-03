Pour Arturo Vidal, Franck Ribéry est meilleur que Cristiano Ronaldo

Objectivité maximale. Invité par le podcast Enfocados , Arturo Vidal a fait des étincelles en plaçant Franck Ribéry au-dessus de Cristiano Ronaldo. Pour l’avoir bien fréquenté à l’entraînement du côté du Bayern de 2015 à 2018, mais aussi affronté à une dizaine de reprises, Ch’ti Franck est un adversaire plus coriace que l’éternel portugais.

Derrière Messi, mais pas loin

Aujourd’hui, le bonhomme à la crête s’éclate à Colo-Colo, son club formateur, idéal pour prendre du recul sur sa carrière. « Le joueur le plus fort que j’ai eu à affronter ? Leo (Messi), Ribéry… et ensuite Cristiano (Ronaldo), avoue l’international chilien passé aussi par la Juventus, par le Bayern Munich et par le FC Barcelone. Je place Ribéry entre Messi et Ronaldo. […] Il mettait tellement d’engagement, me bousculait vraiment. »

Finalement, le tort de CR7 est juste de n’avoir jamais joué avec Arturo.

Un mort dans des affrontements lors du Superclásico au Chili