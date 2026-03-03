S’abonner au mag
  • Jupiler Pro League
  • J27
  • Genk-La Gantoise (3-0)

Le joueur le plus rapide du monde joue en Belgique

JE
1 Réaction
Le joueur le plus rapide du monde joue en Belgique

Flashé à 39 km/h ! Comme l’a rapporté le média belge Sporza, Yira Sor serait actuellement le footballeur le plus rapide du monde. Ce dimanche, l’attaquant de Genk a atteint une vitesse de pointe inégalée au cours des deux dernières années.

Plus rapide que Mbappé

Dans le temps additionnel, le joueur de 25 ans a réalisé un impressionnant sprint de 70 mètres et a inscrit le but du 3-0 contre La Gantoise. Selon une mesure basée sur des données GPS, il aurait atteint une vitesse de 39,02 km/h, tandis que la méthode de mesure optique, plus couramment utilisée dans le football professionnel, a enregistré une vitesse de « seulement » 37,7 km/h.

Sor a ainsi été plus rapide que tout autre joueur en Jupiler Pro League, en Premier League ou en Ligue des champions au cours des deux dernières années. Le deuxième joueur le plus rapide sur cette période est l’international danois William Osula de Newcastle, avec une vitesse de 36,9 km/h. Derrière lui figurent Jackson Tchatchoua, Yankuba Minteh et, à la cinquième place avec 35,8 km/h, Kylian Mbappé.

Barış Alper Yılmaz peut aller se rhabiller.

Nottingham Forest et Bologne au rendez-vous

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.