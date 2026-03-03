Le joueur le plus rapide du monde joue en Belgique

Flashé à 39 km/h ! Comme l’a rapporté le média belge Sporza, Yira Sor serait actuellement le footballeur le plus rapide du monde. Ce dimanche, l’attaquant de Genk a atteint une vitesse de pointe inégalée au cours des deux dernières années.

Plus rapide que Mbappé

Dans le temps additionnel, le joueur de 25 ans a réalisé un impressionnant sprint de 70 mètres et a inscrit le but du 3-0 contre La Gantoise. Selon une mesure basée sur des données GPS, il aurait atteint une vitesse de 39,02 km/h, tandis que la méthode de mesure optique, plus couramment utilisée dans le football professionnel, a enregistré une vitesse de « seulement » 37,7 km/h.

Sor a ainsi été plus rapide que tout autre joueur en Jupiler Pro League, en Premier League ou en Ligue des champions au cours des deux dernières années. Le deuxième joueur le plus rapide sur cette période est l’international danois William Osula de Newcastle, avec une vitesse de 36,9 km/h. Derrière lui figurent Jackson Tchatchoua, Yankuba Minteh et, à la cinquième place avec 35,8 km/h, Kylian Mbappé.

Barış Alper Yılmaz peut aller se rhabiller.

