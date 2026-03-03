Jordan Veretout : «  Quand tu vois les missiles ou les drones être interceptés, c’est impressionnant »

Pas vraiment les missiles qu’on espère voir quand on aime le foot. Alors que les États-Unis et Israël ont lancé des missiles contre l’Iran et que la situation s’est encore délitée suite aux frappes israéliennes au Liban, la région du Moyen-Orient est plus que jamais touchée par une insécurité grandissante. Joueur d’Al-Arabi (Qatar) depuis l’été dernier, Jordan Veretout a notamment raconté ses nouvelles conditions de vie à L’Équipe.

« Tout le monde nous appelle pour savoir ce qui se passe ou prendre de nos nouvelles, explique l’international français. On essaie de les rassurer. Même si, quand tu vois les missiles ou les drones être interceptés, c’est impressionnant. Les premiers jours, ça fait un peu bizarre. Tu reçois des alertes sur ton téléphone qui te disent de rester chez toi. Et là, tu vois des missiles être interceptés. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait trembler tes fenêtres. C’est un peu stressant. La nuit, tu le vois encore mieux. Ma fille aînée nous pose des questions. Mais on se sent en sécurité. Et depuis deux jours, c’est un peu plus calme. »

Des entraînements en visio

Dans ce contexte anxiogène, les conditions de travail ne sont pas sans rappeler à Veretout celles qui avaient été mises en place pendant la période Covid. En effet, les clubs prennent leurs précautions pour garantir la sécurité de chacun. « On a eu une réunion en visio avec la Ligue qui nous a expliqué les raisons de la suspension et qui a indiqué qu’elle ne prendrait aucun risque sur les délais de reprise, raconte le milieu de terrain. On devait jouer samedi, mais à 18 heures on nous a dit que le match était annulé. Là, j’ai l’impression d’être en période COVID. On fait des entraînements collectifs en visio, des exercices de gym. On doit reprendre l’entraînement en « vrai », ce lundi soir normalement. »

