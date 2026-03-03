Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Archelange Gred vs Molay

Sûrement une phase travaillée à l’entraînement. Sur un coup franc excentré qui ne semble pas bien dangereux, le numéro 5 envoie une prune en cloche. Qui tombe, comme par magie, sur la tête de son coéquipier présent dans la surface. Hasard ou pur génie, ce dernier la remet sur son pote aux abords de la surface. Et là, c’est l’instinct qui parle. Alors qu’on voit le joueur reculer, confiant qu’il recevrait le ballon, il décide non pas de contrôler mais de le prendre comme il vient. Résultat : une reprise de volée qui part pleine lulu gauche. Le gardien d’Archelange essaye mais ne peut rien faire…

2/ FC 3 Châteaux vs Seboncourt US

Certains diront que la chance est passée par là… Sur une remise en touche, un joueur du Seboncourt US protège héroïquement la balle, ne tombe pas et redonne le cuir à celui qui était derrière la ligne quelques secondes plus tôt. En une touche, il la remet sur son pied gauche et envoie un centre enroulé deuxième poteau. Elle est lente cette balle. Elle monte, elle monte, elle descend, elle descend. À peine le temps de s’en rendre compte qu’elle n’était pas si lente que le ballon lobe le gardien (qui s’est sûrement pris le poteau, force à lui) et rentre dans les buts. Il a totalement fait exprès, c’est sûr…

3/ Amiens OL vs Abbeville SC

Oui, Drogba a joué à Abbeville, mais c’est la réincarnation de Chilavert qui a marqué ce week-end ! On espère juste qu’il n’a pas les mêmes idées. Sur un coup franc, le numéro 7 d’Abbeville prend le ballon et s’apprête à tirer mais un murmure lui vient de derrière. Qui est-ce ? Son gardien, lui demandant de la tirer. Le 7 accepte, sachant peut-être que son coéquipier est un expert en la matière. Le portier s’élance et bam ! Une frappe de mule qui ne laisse aucune chance à son homologue adverse. Eh, le défenseur d’Amiens, on te voit baisser la tête, hein (et on comprend vu la puissance de la frappe).

4/ FC Parentis vs ETS Pyrenéenne

On est jamais mieux servi que par soi-même. Il est 19h41, c’est l’heure d’aller au lit pour certains. En plus il fait froid, il fait noir. On en voudrait presque pas si les supporters devaient lâcher un bâillement. Mais la joueuse de l’ETS Pyrénéenne a une bonne idée pour réveiller le public. « Passe-moi la balle et regarde ». Elle reçoit le ballon au milieu de terrain, dribble une adversaire et puisque ce n’est pas assez, elle en passe une deuxième. N’importe quel coach lui dirait de lâcher le ballon. Mais elle n’est pas n’importe quelle joueuse. « Je peux marquer à tout moment » disait Mitroglou, mais elle, elle le fait vraiment. D’une frappe lourde des 30 mètres, elle lobe la gardienne. Ça réveille.

5/ ASPJJ vs Evires AS

On va commencer par saluer le travail du milieu de terrain de l’ASPJJ qui récupère, se retourne et résiste à un coup d’épaule costaud. Une prise d’informations plus tard, il envoie un centre pour son numéro 10 qui l’a décidé : aujourd’hui il se prend pour Thierry Henry contre Manchester United. L’enchaînement est parfait et trop rapide. Le gardien adverse n’a plus qu’à se retourner pour prendre le ballon dans les filets. Barthez ne l’aurait pas eu non plus.

