Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils

Qui ne danse pas n’est pas marseillais. Double buteur face à Lyon ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a régalé le Vélodrome et s’est offert, en guise de célébration, une petite danse tout droit sortie des années 2000 : la Tecktonik.

Cette danse qui a accompagné des générations et bouleversé des coupes de cheveux se singularise par des mouvements de corps très rythmés : un bras devant, un autre derrière, un tour sur soi-même, le tout sur de la musique techno et le tour est joué.

Une réponse à une trend des réseaux

Autant dire que le Gabonais de 36 ans est certainement en train de ressusciter une mode. Dans une trend qui explose sur les réseaux depuis quelques mois, on voit l’ancien Gunner, dans les rues de Milan, en pleine chorégraphie de Tecktonik.

« Eh ouais, la trend, les gars ! Mon fils me l’a demandé, j’étais obligé de lui faire : “Papa, si tu marques, danse, danse s’il te plaît”, a-t-il confié en zone mixte. Je lui ai fait. Il va être bien content, je sens. »

En attendant, c’est Jul qu’on entend dans les vestiaires.

Pour Moussa Niakhaté, l’OM n’était pas meilleur que l’OL

AR

