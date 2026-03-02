Arne Slot ne prend pas de plaisir devant les matchs de Premier League

Arne Slot n’est pas seulement champion d’Angleterre en titre, il est plus objectif que tous les amoureux de la Premier League. Le technicien néerlandais ne s’est pas cherché d’excuse pour expliquer la saison moyennasse de Liverpool, actuellement cinquième.

Un championnat trop dense ?

« La plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas, pour moi, un plaisir à regarder », assure Slot, précisant qu’il parle « simplement en tant qu’amoureux du football, sans m’intéresser à savoir qui gagne ou qui perd ».

Slot s’est toutefois empressé de nuancer : « Mais c’est toujours intéressant parce que c’est tellement compétitif, et c’est cela qui rend ce championnat formidable. » Selon lui, cette impression reflète même un renforcement global du niveau : « Les équipes sont devenues beaucoup plus fortes – il y a trois ou quatre ans, quand les grands clubs affrontaient les 18e, 17e, 16e ou 15e du classement, l’écart pouvait être de quatre ou cinq buts, et c’est généralement ce que l’on aime voir. »

Il ne lui reste plus qu’à se mettre à la Ligue 1.

