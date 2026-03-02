S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool FC

Arne Slot ne prend pas de plaisir devant les matchs de Premier League

JE
2 Réactions
Arne Slot ne prend pas de plaisir devant les matchs de Premier League

Arne Slot n’est pas seulement champion d’Angleterre en titre, il est plus objectif que tous les amoureux de la Premier League. Le technicien néerlandais ne s’est pas cherché d’excuse pour expliquer la saison moyennasse de Liverpool, actuellement cinquième.

Un championnat trop dense ?

« La plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas, pour moi, un plaisir à regarder », assure Slot, précisant qu’il parle « simplement en tant qu’amoureux du football, sans m’intéresser à savoir qui gagne ou qui perd ».

Slot s’est toutefois empressé de nuancer : « Mais c’est toujours intéressant parce que c’est tellement compétitif, et c’est cela qui rend ce championnat formidable. » Selon lui, cette impression reflète même un renforcement global du niveau : « Les équipes sont devenues beaucoup plus fortes – il y a trois ou quatre ans, quand les grands clubs affrontaient les 18e, 17e, 16e ou 15e du classement, l’écart pouvait être de quatre ou cinq buts, et c’est généralement ce que l’on aime voir. »

Il ne lui reste plus qu’à se mettre à la Ligue 1.

Un multiplex fou en Premier League : Liverpool déroule, Burnley coule

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Marseille-Lyon (3-2)
Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.