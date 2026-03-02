Pas de maillots devant la bouche au Mondial ?

On n’arrête plus le progrès. Bien décidée à rendre le jeu plus rapide et moins perméable aux gains de temps des joueurs, l’IFAB s’attaque aussi à leur comportement, poussée par les récents événements et l’affaire Prestianni. Les mondialistes ne devraient pas pouvoir faire ce qu’ils veulent durant les matchs, notamment se cacher la bouche avec leur maillot.

L’IFAB compte ainsi mener une consultation quant « aux joueurs se couvrant la bouche lorsqu’ils se confrontent à un adversaire durant les matchs ». Une allusion à peine cachée au comportement du joueur de Benfica, et une règle évoquée par Mikaël Sylvestre après le match aller entre le club portugais et le Real Madrid.

L’IFAB suit l’actu

Autre point de règlement potentiellement bouleversé par les derniers événements footballistiques ? L’IFAB va aussi se pencher sur la question des joueurs qui « décident unilatéralement de quitter le terrain, ou des officiels de l’équipe qui instiguent une telle action, en guise de protestation contre une décision arbitrale ».

Une consultation logiquement liée au fait que les joueurs sénégalais aient quitté le terrain en pleine finale de la CAN après un péno accordé au Maroc. Et bientôt on autorisera à nouveau les joueurs à enlever leur maillot pour célébrer un but libérateur ?

Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...