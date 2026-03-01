Højbjerg nouveau capitaine de l'OM

L’heure du renouveau a-t-elle sonné sur la Canebière ? Pour la grande première de Habib Beye sur le banc du Vélodrome, c’est peu dire que ses choix allaient être scrutés. A commencer par celui du capitaine. L’heureux élu se nomme donc Pierre-Emile Højbjerg, qui portera donc le brassard pour ce choc. Le Danois sera associé à Quinten Timber dans un milieu à trois complété par Geoffrey Kondogbia. Hamed Junior Traoré est lui aligné devant, avec Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, tandis que Leonardo Balerdi est de retour en charnière.

👥 🅒🅞🅜🅟🅞 ⚔️ #OMOL Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 d’Habib Beye pour cette rencontre face à Lyon ! 💪⚔️ pic.twitter.com/Ny4uPlTGtF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2026

Du côté de l’OL, Roman Iaremtchouk est titularisé pour la première fois par Paulo Fonseca. Endrick sera également présent devant, Noah Nartey enchaîne au milieu et Nicolas Tagliafico fait son retour.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Marseille 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/ey371vEC5j — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2026

Et pour le brassard, il sera au bras de Corentin Tolisso, évidemment.

En direct : Marseille-Lyon (0-0)