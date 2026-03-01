Au bout du suspense, l'AC Milan s'impose contre Cremonese et conserve son invincibilité à l'extérieur

Cremonese 0-2 AC Milan

Buts : Pavlović (90e), Leão (90e+4) pour les Rossoneri

Coaching gagnant. Battu à San Siro par Parme le week-end dernier (0-1), l’AC Milan devait se relancer sur la pelouse de la Cremonese pour espérer rester dans la lutte pour le Scudetto. Les Rossoneri n’ont pas failli, tout en conservant leur invincibilité à l’extérieur, et ont ramené les trois points grâce aux réalisations dans le temps additionnel de Strahinja Pavlović et Rafael Leão (0-2).

La série d’invincibilité à l’extérieur se poursuit pour Milan

Après une rencontre marquée par les frappes hors cadre, à l’instar d’Alexis Saelemaekers (20e) et les arrêts d’Emil Audero face aux attaquants milanais (34e, 44e, 45e+1, 60e, 73e), la libération est finalement venue de Pavlović sur un corner parfaitement frappé par Luka Modrić (0-1, 90e).

⚡️ | Le Milan trouve la faille à la 90ème minute ! Strahinja Pavlović 🇷🇸 buteur sur un DÉLICE de Luka Modric ! 🇭🇷 📲 Retrouvez toute la Serie A seulement sur DAZN ! 🇮🇹🏆#CremoneseMilan pic.twitter.com/m48c7zqKMx — DAZN France (@DAZN_FR) March 1, 2026

Forcée de se découvrir pour tenter d’égaliser, après une rencontre où les protégés de Davide Nicola n’ont pas démérité, la Cremonese a finalement été prise sur le contre parfaitement mené par Christopher Nkunku, entré en jeu au cours de la seconde période qui a décalé Leão pour confirmer le succès rossonero (0-2, 90e+4). L’AC Milan reste à dix points de l’Inter mais conserve une avance de quatre points sur Naples. La Cremonese de son côté reste engluée à la 17e place à égalité de points avec Lecce, premier relégable.

La course au maintien bat son plein.

US Cremonese (3-5-2) : Audero – Luperto, Bianchetti (Terracciano, 66e), Folino – Pezzella, Vandeputte (Grassi, 82e), Maleh, Thorsby, Zerbin (Barbieri, 66e) – Vardy (Đurić, 66e), Bonazzoli. Entraîneur : Davide Nicola.

AC Milan (3-5-2) : Maigan – Tomori (Athekame, 78e), De Winter, Pavlović – Saelemaekers (Füllkrug, 62e), Fofana (Ricci, 62e), Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Pulisić (Nkunku, 78e), Leão. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

L'Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan