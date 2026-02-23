L’impressionnante collision qui a coûté deux dents à Ruben Loftus-Cheek

Une soirée très amère. Dimanche, l’AC Milan n’a pas seulement perdu 0-1 contre Parme. Une première depuis 24 matchs de Serie A sans défaite, les Rossoneri n’ayant chuté que lors de la première journée. Mais les Milanais devront probablement se passer pendant longtemps de l’Anglais Ruben Loftus-Cheek.

Après seulement quelques minutes, sur un centre d’Alexis Saelemaekers (en coup du foulard SVP), le milieu de terrain de 30 ans est entré brutalement en collision avec le gardien de Parme, Edoardo Corvi. Pas en mode Harald Schumacher, mais quand même.

💥🚑 | Le GROS CHOC entre Loftus-Cheek 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et le gardien de Parme… le milieu anglais, complètement sonné, sort sur civière ! ❌ (Quel coup du foulard D’ALEXIS SAELEMAEKERS ! 🇧🇪🪄) 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#MilanParma pic.twitter.com/yvmjSpzsf6 — DAZN France (@DAZN_FR) February 22, 2026

De gros dégâts

Loftus-Cheek a été soigné immédiatement, sorti sur civière et remplacé par Ardon Jashari. Selon Sky Italia, le joueur milanais aurait subi une fracture de la mâchoire, deux plaies ouvertes et perdu deux dents. La durée exacte de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais une absence de plusieurs mois est à prévoir. Après le coup de sifflet final, Corvi a d’ailleurs souhaité un « bon rétablissement » au blessé dans sa story Instagram.

Double coup dur pour Milan : fin du rêve de Scudetto et fin de saison pour Loftus-Cheek ?

Parme joue un vilain tour à Milan