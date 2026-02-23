S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J23
  • Heidenheim-Stuttgart (3-3)

Stuttgart s’agace contre la VAR

Énorme frustration liée à la VAR pour le VfB Stuttgart. Lors du match nul 3-3 entre Heidenheim et Stuttgart, la polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage a été intense.

Au cours de la rencontre, deux buts de l’attaquant Ermedin Demirović ont été refusés. C’est surtout le second but du Bosnien qui a suscité la colère. Après ce qui aurait dû être le but du 3-2 pour le VfB, la VAR a annulé la réalisation pour une position de hors-jeu supposée.

<iframe loading="lazy" title="VAR-Drama and Late Equalizer! | HEIDENHEIM - VFB STUTTGART | Highlights | Matchday 23 – Bundesliga" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/2uAyR1jqB2U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Erreur de la VAR ?

Selon Die Zeit, les images télévisées laissent penser que la ligne servant à déterminer le hors-jeu de Demirović aurait été mal tracée. Il semblerait qu’Omar Traoré, joueur de Heidenheim, se trouvait plus près de son propre but dans l’action décisive que Stefan Schimmer, qui a servi de base pour juger le hors-jeu.

L’attaquant bosnien était logiquement furax et a pesté au micro de Sky Deutschland après le coup de sifflet final : « Je viens de le voir rapidement à la télévision : si c’est vraiment le cas, alors c’est totalement absurde tout ce que nous faisons ici. »

Si en plus, il faut chercher un sens à ce que nous faisons…

