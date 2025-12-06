Concurrent humilié, triplé de Kane : du classique pour le Bayern

Avant ce samedi, Stuttgart était encore invaincu à domicile en championnat avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs.

Mais ça, c’était avant de croiser la route du grand méchant Bayern Munich de Vincent Kompany. Ce samedi, le Rekordmeister a en effet poursuivi sa balade de santé en Bundesliga en collant une gifle violente aux Souabes (0-5). Peu mis en difficulté sur l’ensemble de la rencontre, les Bavarois n’ont pas attendu bien longtemps avant de prendre les commandes : dès la onzième minute de jeu, Konrad Laimer ouvrait le score d’une splendide Madjer après un service de Michael Olise (0-1, 11e). Dans un autre style, Harry Kane a lui aussi trouvé les filets de belle manière en expédiant une frappe lointaine parfaitement dans le petit filet (0-2, 66e).

Nübel fait encore du Nübel

Résigné, le VfB a alors fait absolument n’importe quoi en fin de match. Alexander Nübel a confirmé qu’il avait les gants toujours aussi glissants qu’à son époque à Monaco, en se trouant complètement sur une frappe pas dingue de Josip Stanisic (0-3, 78e). Lorenz Assignon, lui, s’est pris pour Luis Suárez en stoppant du bras une frappe d’Olise qui filait au fond : sauf qu’Harry Kane n’est pas Asamoah Gyan, et ne s’est donc pas loupé aux onze mètres (0-4, 82e). L’Anglais y est même allé de son triplé, après un nouveau show d’Olise sur le côté droit (0-5, 88e). Et comme si l’après-midi du Bayern n’était déjà pas assez parfaite comme ça, le Bayer Leverkusen a encore laissé filer des points en s’inclinant en déplacement à Augsbourg (2-0).

Au classement, les Bavarois sont largement en tête (37 points sur 39) devant Leipzig (26), Dortmund (25) et Leverkusen (23).

Stuttgart 0-5 Bayern Munich

Buts : Laimer (11e), Kane (66e, 82e et 88e) et Stanisic (78e) pour le Rekordmeister

Carton rouge : Assignon (81e) pour le VfB

Augsbourg 2-0 Bayer Leverkusen

Buts : Giannoúlis (6e) et Kade (28e) pour le Fuggerstädter

Cologne 1-1 St. Pauli

Buts : El Mala (51e) pour les Boucs // Jones (90e+5) pour les Pirates de la ligue

Wolfsburg 3-1 Union Berlin

Buts : Wimmer (10e), Amoura (30e) et Majer (59e) pour les Loups // Nsoki (68e) pour les Berlinois

Heidenheim 2-1 Fribourg

Buts : Mainka (59e) et Schimmer (90e+4) pour le FCH // Manzambi (40e) pour les Brésiliens du Breisgau

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund