S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J13
  • Résumé

Concurrent humilié, triplé de Kane : du classique pour le Bayern

FL
Concurrent humilié, triplé de Kane : du classique pour le Bayern

Avant ce samedi, Stuttgart était encore invaincu à domicile en championnat avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs.

Mais ça, c’était avant de croiser la route du grand méchant Bayern Munich de Vincent Kompany. Ce samedi, le Rekordmeister a en effet poursuivi sa balade de santé en Bundesliga en collant une gifle violente aux Souabes (0-5). Peu mis en difficulté sur l’ensemble de la rencontre, les Bavarois n’ont pas attendu bien longtemps avant de prendre les commandes : dès la onzième minute de jeu, Konrad Laimer ouvrait le score d’une splendide Madjer après un service de Michael Olise (0-1, 11e). Dans un autre style, Harry Kane a lui aussi trouvé les filets de belle manière en expédiant une frappe lointaine parfaitement dans le petit filet (0-2, 66e).

Nübel fait encore du Nübel

Résigné, le VfB a alors fait absolument n’importe quoi en fin de match. Alexander Nübel a confirmé qu’il avait les gants toujours aussi glissants qu’à son époque à Monaco, en se trouant complètement sur une frappe pas dingue de Josip Stanisic (0-3, 78e). Lorenz Assignon, lui, s’est pris pour Luis Suárez en stoppant du bras une frappe d’Olise qui filait au fond : sauf qu’Harry Kane n’est pas Asamoah Gyan, et ne s’est donc pas loupé aux onze mètres (0-4, 82e). L’Anglais y est même allé de son triplé, après un nouveau show d’Olise sur le côté droit (0-5, 88e). Et comme si l’après-midi du Bayern n’était déjà pas assez parfaite comme ça, le Bayer Leverkusen a encore laissé filer des points en s’inclinant en déplacement à Augsbourg (2-0).

Au classement, les Bavarois sont largement en tête (37 points sur 39) devant Leipzig (26), Dortmund (25) et Leverkusen (23).

 Stuttgart 0-5 Bayern Munich

Buts : Laimer (11e), Kane (66e, 82e et 88e) et Stanisic (78e) pour le Rekordmeister

Carton rouge : Assignon (81e) pour le VfB

  Augsbourg 2-0 Bayer Leverkusen

Buts : Giannoúlis (6e) et Kade (28e) pour le Fuggerstädter

  Cologne 1-1 St. Pauli

Buts : El Mala (51e) pour les Boucs // Jones (90e+5) pour les Pirates de la ligue

  Wolfsburg 3-1 Union Berlin

Buts : Wimmer (10e), Amoura (30e) et Majer (59e) pour les Loups // Nsoki (68e) pour les Berlinois

  Heidenheim 2-1 Fribourg

Buts : Mainka (59e) et Schimmer (90e+4) pour le FCH // Manzambi (40e) pour les Brésiliens du Breisgau

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
114
22
10
Revivez Lille - OM (1-0)
Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Revivez Lille - OM (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!