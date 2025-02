Michael Olise et Kingsley buteurs pour les 125 ans du Bayern

VFB Stuttgart 1-3 FC Bayern Munich

Buts : Stiller (34e) pour Stuttgart // Olise (45e), Goretzka (64e) et Coman (90e) pour le Bayern

Un anniversaire bien tranquille, tout le monde au lit à minuit.

Pour ses 125 ans, le Bayern Munich est allé chercher un succès difficile mais précieux à Stuttgart. Les locaux restent à deux points de Leipzig et des places européennes, et les visiteurs s’échappent à onze points de Leverkusen, leur dauphin et futur rival en C1. Vincent Kompany, Thomas Müller et tout le Bayern ont sprinté sur la pelouse pour saluer le dernier but de Kingsley Coman. Une chevauchée en contre-attaque qui l’a poussé à éliminer Alexander Nübel aux 30 mètres (90e). Le Français a marqué son quatrième but de la saison, une délivrance.

Avant, Angelo Stiller avait nettoyé la lucarne du premier poteau de Manuel Neuer (1-0, 34e), et Michael Olise, bien servi par Leroy Sané après une relance foireuse de Nübel, avait gagné son face-à-face. Une autre erreur de relance de l’ancien gardien de Monaco a profité à Leon Goretzka, survitaminé dans sa célébration (1-2, 64e).

Kompany souffle (les bougies).

Olise et le Bayern s’imposent, Stuttgart facile, Leipzig s’effrondre