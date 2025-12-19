L’OL et le Real Madrid en négociations pour Endrick

Endrick au pied du sapin ?

Comme le rapporte L’Équipe, les négociations entre le Real Madrid et l’Olympique lyonnais au sujet d’un prêt du Brésilien Endrick ont débuté cette semaine. Le joueur de 19 ans est insatisfait de son temps de jeu et souhaite se mettre en valeur en Ligue 1, afin de décrocher une place pour la Coupe du monde l’été prochain.

C’est pourquoi il avait déjà entamé des discussions avec les dirigeants lyonnais dès le mois de novembre et avait donné sa parole à l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, pour rejoindre le club durant l’hiver.

Le Real Madrid serait favorable à un prêt

Les Madrilènes n’ont toutefois accepté d’entrer en négociations que peu avant Noël, préférant attendre de voir comment évoluerait la situation autour de leur entraîneur Xabi Alonso. Ce dernier a été davantage critiqué ces dernières semaines, mais continuerait pour l’instant de bénéficier de la confiance de ses dirigeants.

L’Équipe annonce désormais une accélération du dossier, les négociations ne devant durer que quelques jours. Le Real Madrid serait lui aussi favorable à un prêt en France afin de permettre au jeune attaquant d’obtenir du temps de jeu et de franchir une nouvelle étape dans son développement. Il reste toutefois à trouver un accord sur le montant de l’indemnité de prêt et sur la prise en charge du salaire.

Un concurrent à Martin Satriano ne serait pas de trop.

Paulo Fonseca a passé un coup de fil à une possible future recrue de l’OL