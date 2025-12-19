S’abonner au mag
La FFF réitère son soutien à Christophe Gleizes

Après que la peine de 7 ans de prison de notre collègue et ami Christophe Gleizes a été confirmée en appel, le 3 décembre dernier, la FFF avait déjà apporté son soutien au travers d’un communiqué. L’instance du football français a réitéré ce soutien mercredi en affichant un portrait de Christophe Gleizes sur la façade de son siège, accompagné d’un message appelant à sa libération. Une promesse qu’avait faite le président de l’instance lors de l’assemblée fédérale d’hiver, samedi 13 décembre : « J’ai souhaité que la Fédération s’engage pour la libération de ce journaliste sportif, d’une part parce que nous devons défendre des principes qui font notre démocratie, la liberté d’expression et la liberté de la presse, et puis aussi parce que nous devons être au côté d’un de nos concitoyens qui est injustement détenu. Dans les prochains jours, son portrait sera affiché sur la façade de la Fédération pour marquer notre soutien », avait indiqué Philippe Diallo. Un rassemblement du comité de soutien avait par ailleurs lieu ce jeudi au 87 boulevard de Grenelle.

Des messages de soutien diffusés lors des 32es de finale de Coupe de France

La 3F a également prévu des actions à l’occasion de ce week-end de Coupe de France. Des messages de soutien seront diffusés ces 19, 20 et 21 décembre dans les stades et par les diffuseurs de la compétition. Une soirée de soutien à Christophe Gleizes sera également organisée le 29 janvier à 20h à Paris au Bataclan, a annoncé Thibaut Bruttin, le directeur général de Reporters sans frontières.

« À travers Christophe Gleizes, nous défendons d’abord un homme, un journaliste qui a été injustement condamné parce qu’il s’est rendu en Algérie, qu’il a essayé d’exercer son métier de journaliste », a déclaré Philippe Diallo, à l’occasion du rassemblement du comité de soutien du journaliste ce jeudi. « C’est un enfant du sport français, c’est un enfant du foot et on ne le lâchera pas », a poursuivi Amélie Oudéa-Castera, présidente du Comité national olympique et sportif français, qui a annoncé qu’un portrait du journaliste sera également affiché sur la façade de l’instance prochainement.

Toute la rédaction de So Press reste au soutien de Christophe et de sa famille.

