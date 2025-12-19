S’abonner au mag
  C4
  8es

Qui sera l’adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?

À jamais les premiers du cru 2025-2026.

Déjà assuré d’être qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Conférence lors de la 5e journée, Strasbourg termine en tête du classement de la phase de ligue de C4 en battant Breidablik à la Meinau jeudi (3-1). En terminant dans le top 8, le Racing évite les barrages et accède directement au tour suivant.

Quatre équipes pour une place

Strasbourg devra donc attendre que le tirage au sort des barrages ne rende son verdict le 16 janvier prochain et que les duels ne se jouent les 19 et 26 février. En revanche, les protégés de Liam Rosenior connaissent déjà les quatre clubs potentiels qu’ils pourront affronter puisqu’ils rencontreront le perdant du barrage qui opposera la Fiorentina (15e) soit à Jagiellonia (17e), soit à Omonia (18e) ou l’heureux gagnant du duel entre Rijeka (16e) et la formation polonaise ou chypriote. Le vainqueur, qui n’affrontera pas Strasbourg, retrouvera donc Raków qui a terminé cette campagne de C4 à la 2e place du classement.

Verdict pour les Strasbourgeois le 27 février.

Strasbourg valide sa première place

LB

