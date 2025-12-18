Lorient prend cher après avoir fêté son anniversaire

L’instant commission de discipline.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions visant trois clubs pour des agissements de leurs supporters. Amiens devra fermer la tribune Nord de son stade pour les deux prochaines rencontres. Pour rappel, ces sanctions font suite à des cris de singe proférés en novembre par certains supporters à l’encontre du gardien de Guingamp, Teddy Bartouche-Selbonne. Dans la foulée des faits, le SC Amiens et EA Guingamp avaient conjointement condamné avec fermeté cet acte raciste. Amiens s’expose par ailleurs à un retrait d’un point au classement sportif, une sanction toutefois assortie du sursis à ce stade.

En Ligue 1 le sujet, c’est la pyrotechnie

Le LOSC et le FC Lorient ont en revanche été sanctionnés pour l’usage de fumigènes par leurs supporters. Les Lillois ont écopé d’une fermeture partielle du stade pour deux matchs (dont un avec sursis) en raison du comportement de leurs fans lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille.

Les Bretons de Lorient ont été plus lourdement sanctionnés, avec une fermeture partielle du stade pour quatre matchs (!!) après avoir fêté à coups de fumis et de feux d’artifice leur 30e anniversaire lors du match contre l’OL au début du mois.

Vider les stades, quelle drôle d’idée.

