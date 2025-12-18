S’abonner au mag
  • France
  • FC Lorient

Lorient prend cher après avoir fêté son anniversaire

JE
Lorient prend cher après avoir fêté son anniversaire

L’instant commission de discipline.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions visant trois clubs pour des agissements de leurs supporters. Amiens devra fermer la tribune Nord de son stade pour les deux prochaines rencontres. Pour rappel, ces sanctions font suite à des cris de singe proférés en novembre par certains supporters à l’encontre du gardien de Guingamp, Teddy Bartouche-Selbonne. Dans la foulée des faits, le SC Amiens et EA Guingamp avaient conjointement condamné avec fermeté cet acte raciste. Amiens s’expose par ailleurs à un retrait d’un point au classement sportif, une sanction toutefois assortie du sursis à ce stade.

En Ligue 1 le sujet, c’est la pyrotechnie

Le LOSC et le FC Lorient ont en revanche été sanctionnés pour l’usage de fumigènes par leurs supporters. Les Lillois ont écopé d’une fermeture partielle du stade pour deux matchs (dont un avec sursis) en raison du comportement de leurs fans lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille.

Les Bretons de Lorient ont été plus lourdement sanctionnés, avec une fermeture partielle du stade pour quatre matchs (!!) après avoir fêté à coups de fumis et de feux d’artifice leur 30e anniversaire lors du match contre l’OL au début du mois.

Vider les stades, quelle drôle d’idée.

Revivez Lorient - OL (1-0)

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
100
8
11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!