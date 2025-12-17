Une date de retour pour Ronald Araújo

Nouvelle année, nouveau Ronald.

La dernière fois que Ronald Araújo était sur le terrain, ça remonte au 25 novembre. Ce fut une soirée de Ligue des champions particulièrement amère pour lui, avec une expulsion précoce et une cuisante défaite du Barça contre Chelsea.

La déception face à sa propre performance a manifestement laissé des traces psychologiques, si bien qu’Araújo a demandé une pause, accordée par le club. Selon Marca, la date de son retour est désormais fixée au 3 janvier 2026.

Les fêtes en Uruguay

Araújo est revenu de son voyage spirituel en Israël, où le défenseur central de 26 ans, fervent chrétien, avait choisi de se rendre pour des raisons religieuses. Avant de retrouver le terrain, il fera toutefois un détour par sa terre natale, l’Uruguay, pour y passer les fêtes de Noël en famille.

Il reprendra ensuite l’entraînement avec le reste de l’équipe le 29 décembre et devrait être prêt pour le match le 3 janvier contre l’Espanyol, le rival de la ville de Barcelone.

Sans carton rouge, si possible.