La FIFA annonce le pactole promis au gagnant de la Coupe du monde 2026

La question préférée de Gianni Infantino.

Pour le Mondial 2026, la FIFA n’a pas fait dans la sobriété. Réuni à Doha, en marge de la finale de la Coupe intercontinentale, le conseil de l’instance a validé une dotation record de 727 millions de dollars (environ 620 millions d’euros) à se partager entre les 48 nations qualifiées. Soit 50 % de plus qu’en 2022.

Gagner le Mondial, jackpot assuré

Dans le détail, chaque sélection touchera 1,5 million de dollars pour préparer la compétition, comme indiqué dans un communiqué. Le vrai pactole est ailleurs : 655 millions seront distribués en primes de résultats. Le futur champion du monde repartira avec 50 millions de dollars, près de 44 millions d’euros, une fois les frais de préparation ajoutés. Le finaliste prendra 33 millions, et même les éliminés dès le premier tour ne repartiront pas bredouilles : 9 millions de dollars chacun.

En 2022, l’Argentine avait touché 42 millions pour son sacre, la France 30 pour sa finale perdue. En 2026, avec plus d’équipes et plus d’argent, la FIFA promet surtout une chose : le plus beau trophée du monde n’a jamais coûté aussi cher.

Ça reste quatre fois moins que le premier promu en Premier League.