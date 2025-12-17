S’abonner au mag
Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »

MH
Rival un jour, rival toujours

À quelques heures de la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG, Saúl Ñíguez n’a pas hésité à faire parler de lui. Interrogé sur une éventuelle comparaison entre Flamengo et le Real Madrid, le milieu espagnol a été catégorique. « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters », a-t-il lâché dans un entretien à AS, estimant que l’ambiance du Bernabéu n’avait « rien à voir » avec celle du Maracanã.

Passé par l’Atlético de Madrid et joueur de Flamengo depuis cet été, Saúl a surtout mis en avant la ferveur populaire du club carioca, qu’il juge sans équivalent. « Tu vas à Madrid et tu ne ressens rien. Au Maracanã, c’est toujours plein. Même à l’extérieur, les supporters de Flamengo remplissent les stades », a-t-il insisté, rappelant l’ampleur des célébrations après la dernière Libertadores.

Un dernier effort pour la légende

Pas question en revanche de sous-estimer l’adversaire parisien. Face au champion d’Europe, Flamengo sait que le défi est d’un autre calibre. Saúl a reconnu la difficulté du parcours menant à cette finale et l’état physique d’un groupe très sollicité en fin de saison. « La Libertadores est extrêmement difficile à gagner, les gens ne s’en rendent pas compte », a-t-il expliqué.

Conscient de l’ampleur de l’enjeu, l’Espagnol a souligné l’ambition collective portée par Filipe Luís : « On est une équipe faite pour écrire l’histoire. » Face au PSG, Saúl et Flamengo visent un exploit qui leur permettrait de compléter une triple couronne historique. Avec lucidité, mais sans complexe.

Face à un grand défi, you better call Saúl.

Mondial des clubs : une partie de tableau corsée pour le PSG

MH

