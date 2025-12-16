Ter Stegen a enfin rejoué avec Barcelone

Il était temps.

Diminué par des pépins physiques puis mis au placard par les dirigeants, Marc-André ter Stegen voit enfin le bout du tunnel. L’international allemand a connu sa première titularisation avec les Blaugranas dans cette saison 2025-2026 ce mardi soir en Coupe du Roi face à Guadalajara (0-2). Relégué au troisième rang de la hiérarchie des gardiens, son dernier match sous les couleurs catalanes remontait au mois de mai dernier.

Un clean sheet avant de partir ?

Pour son retour, ter Stegen n’a pas vécu une soirée très agitée. Opposés à une équipe de D3 espagnole lors de ces 16ᵉˢ de finale, les Catalans, largement dominateurs, ont ouvert le score à la 76ᵉ minute par l’intermédiaire d’Andreas Christensen avant que Marcus Rashford (90ᵉ) ne parachève le succès du FCB. Peu sollicité (4 tirs cadrés), le portier allemand s’est tout de même illustré en sortant deux belles parades (78ᵉ et 80ᵉ minute de jeu). Malgré cette prestation, il est peu probable que l’ex-capitaine parvienne à retrouver la place de titulaire, occupée par la recrue Joan García (14 rencontres disputées TCC).

Son dernier match avec le Barça ?

Luis Enrique et Ernesto Valverde entendus dans l’affaire Negreira