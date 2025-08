Le FC Barcelone lance une procédure disciplinaire contre Ter Stegen

Ein großes Problem.

Les problèmes physiques de Marc-André ter Stegen et la situation financière du FC Barcelone : ça ne pouvait être qu’un cocktail explosif. Tout juste opéré du dos, le portier du Barça depuis 2014 ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs mois. Une occasion en or d’inscrire de nouvelles recrues dans le respect du fair-play financier aux yeux des dirigeants Blaugrana. Problème : l’Allemand refuse de signer son rapport médical, selon Mundodeportivo.

Bras de fer hispano-allemand

Marc-André ter Stegen sort d’une saison plus que compliquée en Catalogne, miné par des blessures qui l’ont éloigné des terrains plusieurs mois et l’ont placé troisième dans la hiérarchie des gardiens. S’il a lui-même estimé sa durée d’indisponibilité à trois mois dans un communiqué, le club, de son côté, ne s’est pas prononcé sur la date de son retour. Un détail loin d’être anodin, puisqu’au cas où sa convalescence serait supérieure à cinq mois, le FC Barcelone pourrait utiliser 80% de son salaire afin d’inscrire ses recrues, notamment le gardien Joan Garcia (le fameux numéro deux dans la nouvelle hiérarchie).

C’est donc le début d’un bras de fer entre le club et son capitaine, puisque Ter Stegen refuse de signer son rapport médical et bloque l’opération auprès de la Liga. En réponse, le FC Barcelone a indiqué au quotidien espagnol avoir lancé une procédure disciplinaire immédiate à l’encontre du joueur, estimant que son comportement porte préjudice au club et à ses coéquipiers. Des sanctions disciplinaires, voire juridiques, pourraient donc être appliquées si les experts juridiques du club en décident ainsi.

Ça sent la fin d’une belle aventure…

