Habib Beye dénonce le manque de respect envers les sélections africaines

Enfin un club qui ne pense pas qu’à lui.

Alors que la FIFA a pris la décision de décaler d’une semaine la date limite de libération des joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations, très peu de clubs ont jusqu’à présent réagi pour critiquer ce choix. Forcément, garder les internationaux africains une semaine de plus, ça les arrange bien. Mais ce jeudi, Habib Beye s’est élevé contre cette décision.

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement à Paris, le coach du Stade rennais n’approuve pas du tout cette décision : « Quand vous avez une date qui est entérinée sur le retour des joueurs en sélection, que vous avez une préparation qui est mise en place avec des hôtels bookés, des matchs de préparation… pour moi c’est incorrect que l’information soit donnée si tard. »

La CAN, une compétition majeure

« On fait partie des clubs qui n’ont mis aucune pression sur aucune fédération pour garder nos joueurs, continue l’ancien international sénégalais, qui fustige les regards portés sur la CAN par les instances internationales. Impacter cette compétition au dernier moment en pensant qu’elle est mineure, ça a déjà existé dans le passé. »

Alors qu’elle était prévue à l’été 2025, la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc a été décalée à cet hiver en raison de la présence de la Coupe du monde des clubs. « On a l’impression qu’on peut déplacer cette CAN quand on veut. […] Si on nous avait demandé de libérer nos joueurs le 8 décembre, on l’aurait fait. »

Les trois Rennais concernés (Aït Boudlal, Fofana et Nagida) pourront être là pour le choc face à Brest, c’est pas une bonne nouvelle ça ?

Steve Mandanda remporte un tournoi de padel avec son ancienne doublure