Steve Mandanda remporte un tournoi de padel avec son ancienne doublure

Les deux font la paire.

Après avoir passé deux années ensemble au Stade rennais, Steve Mandanda et Gauthier Gallon ont gardé une certaine complicité. Le second avait fait partie de ceux qui avaient poussé le champion du monde à entrer au jeu au Vélodrome, en mai dernier, pour ce qui avait été (sans qu’il ne le sache encore) le dernier match de sa carrière, pour recevoir une ovation de son ancien public.

Mandanda est tombé dans le padel

À la retraite depuis septembre, Mandanda n’a pas quitté la Bretagne ni le monde du sport. Ce n’est pas la Ligue 1, ce n’est pas devant des dizaines de milliers de personnes et ça se joue avec une raquette : l’ancien gardien est tombé dans le padel. Depuis un moment, puisqu’il était déjà habitué des terrains rennais lors de son aventure chez les Rouge et Noir.

Cette semaine, le duo Mandanda-Gallon est allé chercher la victoire et la première place au tournoi P100 de l’Urban Padel Rennes, devançant les paires Grégory Huvier/Valentin Lesourd et James Lepetit/Anthony Mayol. Un bon passe-temps, alors que l’ancien portier de Troyes est toujours sous contrat à Rennes, où il ne fait plus partie de la hiérarchie des trois premiers gardiens du groupe professionnel.

Un autre titre de champion du monde à aller chercher dans les prochaines années, pour Steve.

La commission de discipline ferme des tribunes pour des craquages de fumigènes... à l’extérieur