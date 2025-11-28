Rennes (provisoirement) quatrième !

Metz 0-1 Rennes

But : Rongier (22e)

Il s’agit de son tout premier but avec le Stade rennais, qu’il a rejoint cet été en provenance de l’Olympique de Marseille.

Et il vaut cher, très cher : en trouvant le chemin des filets ce vendredi soir à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 1, Valentin Rongier a montré la voie de la victoire aux Bretons contre Metz et a permis à son club de monter à la quatrième place du championnat. Improbable, au vu du début de saison des visiteurs et de la situation de leur entraîneur il y a encore très peu de temps. Mais voilà : sur une série de quatre succès consécutifs, l’équipe d’Habib Beye paraît métamorphosée et poursuit sa grosse remontée.

Trois montants pour les Bretons

Attention, tout ne fut pas facile face aux Grenats : si la première demi-heure a largement été favorable aux vainqueurs (montant touché par Rongier puis par Djaoui Cissé entre autres occasions, blessure de Cheikh Sabaly), les locaux ont ensuite réagi… Sans pouvoir égaliser, toutefois. Car Lilian Brassier et Jérémy Jacquet ont sauvé leur clan, Brice Samba a été parfait alors que Terry Yegbe s’est troué devant les cages. À noter, aussi, la barre transversale de Jean-Philippe Gbamin… contre son propre camp.

Pour l’avant-dernier du classement, c’est un retour dans les limbes…

L'improbable échauffement de Koffi Kouao