L'improbable échauffement de Koffi Kouao

Peut-être qu’avec lui dans le onze, Metz n’aurait pas perdu.

Mais pas sûr, cependant, qu’il soit titulaire lors du prochain match. Car si les Grenats ont été battus par le Stade rennais lors de la quatorzième journée de Ligue 1, un autre événement a attiré l’œil : l’attitude assez lunaire de Koffi Kouao avant le coup d’envoi, c’est-à-dire pendant l’échauffement.

Aïe 🥶 L’attitude de Koffi Kouao à l’échauffement laisse penser à une certaine frustration d’être remplaçant ce soir face au Stade Rennais 🤔 pic.twitter.com/HxeFHfG71U — L1+ (@ligue1plus) November 28, 2025

Sûrement vexé et frustré d’être remplaçant, l’Ivoirien a en effet décidé de rester assis sur un ballon tout en bavardant avec des membres de son club. Sans toucher au ballon, donc. Le défenseur est ensuite resté sur le banc tout au long de la rencontre, alors que ses dernières performances étaient plutôt convaincantes…

Super, l’ambiance.

Rennes (provisoirement) quatrième !