S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J14
  • Metz-Rennes (0-1)

L'improbable échauffement de Koffi Kouao

FC
L'improbable échauffement de Koffi Kouao

Peut-être qu’avec lui dans le onze, Metz n’aurait pas perdu.

Mais pas sûr, cependant, qu’il soit titulaire lors du prochain match. Car si les Grenats ont été battus par le Stade rennais lors de la quatorzième journée de Ligue 1, un autre événement a attiré l’œil : l’attitude assez lunaire de Koffi Kouao avant le coup d’envoi, c’est-à-dire pendant l’échauffement.

Sûrement vexé et frustré d’être remplaçant, l’Ivoirien a en effet décidé de rester assis sur un ballon tout en bavardant avec des membres de son club. Sans toucher au ballon, donc. Le défenseur est ensuite resté sur le banc tout au long de la rencontre, alors que ses dernières performances étaient plutôt convaincantes…

Super, l’ambiance.

Rennes (provisoirement) quatrième !

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!