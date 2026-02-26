Enzo Le Fée a les Bleus et une Coupe du monde dans le viseur

Enzo Le Fée n’a pas qu’une histoire de vie marquante, il a aussi de l’ambition. En échec à Rennes puis à la Roma, l’ancien Lorientais s’éclate cette saison en Premier League avec Sunderland et n’hésite pas à voir plus loin.

Trop tôt pour le Mondial 2026

Dans une interview donnée à beIN Sports, le milieu de terrain évoque les Bleus et son rêve absolu, sans non plus trop se presser. « Je n’y pense pas pour cette année ou cet été honnêtement, assure-t-il. Mais l’objectif ultime, c’est de jouer une Coupe du monde avec la France. Rien que le fait d’être en sélection, déjà. Nous sommes dans la meilleure ligue du monde, donc si je peux performer dans ce championnat, pourquoi pas ? »

🗣️ Enzo Le Fée : “Mon objectif ultime ? Jouer une Coupe du monde avec la France" 🇫🇷🏆#beINSPORTS pic.twitter.com/38p9x6eyqH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 26, 2026

Qui sait ce qui peut se passer ces prochaines années, avec un sélectionneur qui devrait s’appeler Zizou. Cette saison, Enzo Le Fée a joué 26 matchs, marqué quatre fois et donné quatre passes décisives avec Sunderland, qui réalise une belle saison pour un promu. Les Black Cats sont 12es, à égalité de points avec leur rival historique, Newcastle.

Une question à se poser : est-il devant Corentin Tolisso dans la hiérarchie ?

