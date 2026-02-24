La FFF apporte son soutien à Wesley Fofana, victime de racisme

Une prise de parole essentielle et attendue. Deux jours après que Wesley Fofana a dénoncé les attaques racistes dont il a été victime, la Fédération française de football s’est fendue ce mardi soir d’un communiqué sur les réseaux sociaux pour soutenir son joueur de 25 ans, « cible de propos inacceptables » et « d’attaques inqualifiables » depuis son exclusion avec Chelsea contre Burnley (1-1) samedi.

« Le racisme n’est pas une opinion. C’est un délit. Nous ne pouvons pas tolérer la haine dans notre sport. Le maillot que l’on porte, quel qu’il soit, représente bien plus qu’un club ou une sélection : il porte des valeurs de respect, d’engagement et de la solidarité. S’attaquer à un joueur pour la couleur de sa peau, c’est attaquer ces valeurs », a fermement rappelé la FFF dans un post sur X.

L’international français, immédiatement soutenu par son club de Chelsea, s’était plaint que « rien ne change » et que les auteurs ne soient « jamais punis » malgré les « grandes campagnes contre le racisme » après avoir publié les messages racistes qu’il avait reçus de la part d’internautes le traitant notamment de « singe ».

Maintenant, on attend les mesures fortes pour mettre fin au racisme plus que jamais décomplexé ces dernières semaines.

