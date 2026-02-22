Wesley Fofana dénonce des insultes racistes après le nul de Chelsea face à Burnley

Le racisme, ce fléau qui frappe partout. Exclu face à Burnley, Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes et n’a pas hésité à dénoncer cette abomination sur ses réseaux sociaux. « En 2026, c’est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien » a écrit l’international français après avoir affiché quelques insultes reçues comme « Putain de singe stupide, tu devrais être mis dans un zoo à cause de ce carton rouge » ou des lignes remplies d’émojis singe.

🚨Wesley Fofana has shared DM’s of him being racially abused on Instagram. This has to STOP! pic.twitter.com/Ydl96prixj — CFCDaily (@CFCDaily) February 21, 2026

Dans un communiqué, Chelsea a évidemment apporté son soutien au joueur : « Les insultes racistes dont Wes a été victime après le match de Premier League contre Burnley aujourd’hui sont odieuses et ne seront pas tolérées. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l’encontre des valeurs du football et de tout ce que nous défendons en tant que club. Il n’y a pas de place pour le racisme. Nous soutenons sans réserve Wes. Il bénéficie de notre soutien total, tout comme l’ensemble de nos joueurs qui sont trop souvent contraints de subir cette haine simplement parce qu’ils font leur travail. Nous collaborerons avec les autorités et les plateformes compétentes afin d’identifier les auteurs de ces actes et prendrons les mesures les plus sévères possibles.»

Quand est-ce que ça va s’arrêter ?

Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent