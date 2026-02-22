S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Wesley Fofana dénonce des insultes racistes après le nul de Chelsea face à Burnley

AC
17 Réactions
Wesley Fofana dénonce des insultes racistes après le nul de Chelsea face à Burnley

Le racisme, ce fléau qui frappe partout. Exclu face à Burnley, Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes et n’a pas hésité à dénoncer cette abomination sur ses réseaux sociaux. «  En 2026, c’est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien » a écrit l’international français après avoir affiché quelques insultes reçues comme « Putain de singe stupide, tu devrais être mis dans un zoo à cause de ce carton rouge » ou des lignes remplies d’émojis singe.

Dans un communiqué, Chelsea a évidemment apporté son soutien au joueur : « Les insultes racistes dont Wes a été victime après le match de Premier League contre Burnley aujourd’hui sont odieuses et ne seront pas tolérées. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l’encontre des valeurs du football et de tout ce que nous défendons en tant que club. Il n’y a pas de place pour le racisme. Nous soutenons sans réserve Wes. Il bénéficie de notre soutien total, tout comme l’ensemble de nos joueurs qui sont trop souvent contraints de subir cette haine simplement parce qu’ils font leur travail. Nous collaborerons avec les autorités et les plateformes compétentes afin d’identifier les auteurs de ces actes et prendrons les mesures les plus sévères possibles.»

Quand est-ce que ça va s’arrêter ?

Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)
Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)

Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)

Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.